Mef, entrate tributarie internazionali: gettito in crescita per Portogallo e UK

(Teleborsa) - A gennaio 2019 l', come già osservato nel corso del 2018. È quanto si legge nel rapporto sulle Entrate Tributarie internazionali curato e pubblicato dal Mef.Secondo gli ultimi dati è del, un tasso di variazione tendenziale superiore alla media del 2017.In positivo anche il gettito per ilche registra un aumento tendenziale dell'11%; bene anche lache continua a mostrare un andamento favorevole delle entrate (+2,4%), evidenziando però un rallentamento rispetto al 2018.In crescita costante da marzo 2014 è il gettito indove si segnala un incremento tendenziale del +7%., anche laregistra una variazione positiva (+7,5%), perfettamente in linea con la media dell'ultimo semestre., in linea con la media osservata nei primi mesi del 2018., in linea con la dinamica osservata lo scorso anno.Disomogeneità tra i vari Paesi si sono osservati anche in relazione all'con una forbice tra la flessione registrata in Spagna (-4,7%) e la crescita osservata in Portogallo (+15,9%) pari a 20,6 p.p.In particolare, cresce a un ritmo superiore alla media del 2018 il gettito IVA di Portogallo (+15,9%), Irlanda (+11,7%) e Italia (+10,8%). In aumento anche le entrate IVA di Germania(+0,9%) e Francia (+2%), seppure con tassi di crescita più contenuti rispetto alla media dello scorso anno. Il Regno Unito (+5,6%) mostra un incremento tendenziale, in linea con l'andamento medio del 2018