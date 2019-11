Fisco, entrate tributarie e contributive in crescita

(Teleborsa) - Entrate tributarie e contributive in aumento per i primi nove mesi del 2019, con un aumento complessivo dell'1,1% (+5.567 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



È il dato comunicato dal Mef, spiegando che si è tenuto conto della variazione positiva dell'1,1% (+3.592 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive dell'1,2% (+1.975 milioni di euro).



In dettaglio, il ministero ha sottolineato come il gettito delle entrate tributarie sia influenzato dalla proroga al 30 settembre dei termini di versamento di tutte le imposte autoliquidate (Irpef, Ires e Irap) e dell'Iva per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indicatori di affidabilità (Isa), mentre nel 2018 i versamenti sono stati effettuati ad agosto.



Il vero confronto sarà dunque quello con i dati relativi ai versamenti del 30 ottobre, in modo da avere un conteggio corrispondente.



L'importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 novembre scorso.