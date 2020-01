MEF, entrate tributarie 11 mesi in calo per slittamento scadenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sonoa fine novembre per effetto dellofiscali. Lo rivela il- Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha pubblicato i consueti dati mensili.Nel periodo gennaio-novembre 2019, leerariali sono ammontate a 404,9 miliardi di euro, segnando unarispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato negativo risulta essere condizionato dalloal 2 dicembre dei versamenti relativi al(il 30 novembre era sabato).Nel solo, le entrate tributarie erariali hanno registrato unarispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sempre per effetto dello slittamento delle scadenze che rende le grandezze dei due anni consecutivi non omogenee.Lenegli 11 mesi calano dia circa 213 miliardi di euro, con un gettito IRPEF (-1,2%) che sconta l'andamento negativo delle ritenutea dispetto della crescita delle ritenute IRPEF da lavoro dipendente del settore privato (+3,3%) e del settore pubblico (+3,2%).Leregistrano una variazione positiva di, grazie al buon andamento del gettitoed in particolare della componente di prelievo sugli scambi interni (+3,6%). L'imposta sulle assicurazioni segna un incremento del 13,6% mentre l'imposta di bollo registra un calo del 6,4% e l'imposta di registro del 5,2%.Nei primi 11 mesi dell'anno, lei ammontano a circa 14 miliardi euro, mentre lesi attestano a 10,8 miliardi di euro