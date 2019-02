(Teleborsa) - Affidato agli istituti Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank e Goldman Sachs il mandato per il collocamento sindacato del nuovo benchmark a 30 anni di Buoni del Tesoro Poliennali, in scadenza il prossimo primo settembre.



A darne notizia in un comunicato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sottolinea come la transazione sarà avvita nel prossimo futuro, in funzione delle condizioni di mercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA