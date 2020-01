MEF, efficace l'accollo prestito obbligazionario RomeCity da parte dello Stato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilcomunica il 27 gennaio 2020 è divenutoobbligazionario denominato(ISINXS0181673798) avente valore nominale pari adi euro, originariamenteIl Titolo, informa il Mef, era giànell'ambito delledal momento chei pagamenti ad esso relativi sono statidi Roma Capitale. L'operazione di accollo pertanto non comporta alcun cambiamento dello stock di debito delle Amministrazioni Centrali e quindi anche del complesso delle Pubbliche Amministrazioni.L'accollo si sostanzia nel fatto che gliderivanti dagli interessi sul capitale del suddetto prestito obbligazionario, a partire dalla cedola in scadenza il 27 gennaio 2021, sono assunti direttamente, come previsto dal decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge con la legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019.L'accollo è stato acon unadel valore nominale del prestito obbligazionario, da parte dell'convocata da Roma Capitale in data 19 dicembre 2019 e tenutasi in data 16 gennaio 2020.