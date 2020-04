MEF, depositata lista per Cda Banca Mps. Arrivano Grieco e Bastianni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In vista dell'assemblea degli azionisti dionvocata per il prossimo lunedì 18 Maggio,, in quanto titolare del 68,25% del capitale, ha provveduto a depositare laIl Mef, con un comunicato diffuso ieri in tarda serata, ha annunciato di aver indicatoNesaranno presentiPer il nuovoil Ministero ha indicatoNella nota che ufficializza le candidature il Mef ha espresso "un sentito ringraziamento alla, all', e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto nel rilancio della Banca Mps".