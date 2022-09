MEF da mandato a pool banche per collocamento nuovo BTP Green

(Teleborsa) -- BofA Securities Europe, Citibank Europe, Crédit Agricole, Deutsche Bank e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese - il mandato per ilI BTP Green - si ricorda - sono i titoli di Stato italianisostenute dallo Stato.La transazione sarà, in relazione alle condizioni di mercato. Tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato saranno invitati in qualità di co-lead manager dell'operazione.dell'emissione sarannoenunciati nel "Quadro di riferimento per l'emissione dei titoli di Stato Green" pubblicato lo scorso febbraio 2021che si rifanno ai 6 obiettivi ambientali delineati dallaed agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 (OSS) delle Nazioni Unite. I proventi netti disaranno dunque destinati ad unaincluse nei seguenti capitoli:per la produzione di energia elettrica e termica,, prevenzione e controllo dell'e della diversità biologica e