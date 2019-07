MEF, costo medio dei titoli di Stato aumenta all'1,6%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Il documento ha l'obiettivo di segnalare tutte le informazioni di consuntivo relative alla gestione del debito pubblico considerando tutte gli ambiti operativi di interazione con il mercato.In particolare, l'andamento del mercato dei titoli di Stato italiani nel contesto internazionale e i risultati delle attività di emissione e gestione del debito pubblico nel 2018.Ciò è stato dovuto, da una parte, a condizioni di mercato meno favorevoli per il debito pubblico italiano, e dall'altra al minor volume di titoli in scadenza nell'anno.Nell'ambito della ricerca di sostanziale mantenimento della vita media, nel 2018 il Dipartimento del Tesoro ha privilegiato, in sede di emissione dei BTP nominali, i comparti a 7 e 10 anni, mentre sono state ridotte, rispetto al 2017, le emissioni di BTP sulle durate di 3-5 anni e su quelle superiori a 10 anni. In aumento anche le emissioni di CTZ e di BTPi. I BOT sono stati emessi per valori assoluti analoghi a quelli del 2017, mentre sono diminuite le emissioni di BTP Italia.Nonostante la dimensione dell'incremento va tuttavia ricordato che questo livello è il quarto più basso degli ultimi 25 anni.