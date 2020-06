MEF, con prima tranche nuovo BTP 10 anni sindacato emessi 14 miliardi

(Teleborsa) - La prima tranche del nuovo BTP a 10 anni, scadenza 1° dicembre 2030 e tasso annuo dell'1,65%, si è chiusa con un importo emesso pari a 14 miliardi di euro. Lo comunica il Ministero dell'Economia spiegando che il titolo è stato collocato al prezzo di 99,520 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'1,707%.



Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese, NatWest Markets PLC e UniCredit e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.



