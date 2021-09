MEF comunica emissione BTP Short Term e BTP indicizzati all'inflazione

1 Minuto di Lettura

Martedì 21 Settembre 2021, 20:00







(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di BTP Short Term e BTP€i (ovvero indicizzati all'inflazione), in asta venerdì 24 settembre. La data di regolamento è il 28 settembre.



Il BTP Short Term sarà emesso per un ammontare compreso tra 2 miliardi di euro e 2,5 miliardi di euro. Il BTP€i sarà emesso per un ammontare compreso tra 750 milioni di euro e 1 miliardo di euro.



"l meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno del predetto intervallo di emissione", sottolinea il MEF.