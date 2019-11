(Teleborsa) - Non ci sarà l'asta di titoli di Stato prevista il 12 dicembre. Lo ha comunicato il Ministero dell'Economia e delle Finanze "in considerazione dell'ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento". Le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il giorno 12 dicembre 2019 "non avranno luogo".



Il Tesoro ha, invece, confermato lo svolgimento regolare di tutte le altre aste del mese di dicembre 2019, secondo il calendario previsto. © RIPRODUZIONE RISERVATA