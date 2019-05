MEF, aperte oltre 196 mila partite IVA nei primi tre mesi del 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono state aperte, valore per cui si registra un aumento del 7,9% se confrontato al corrispondente periodo dello scorso anno. Del totale, sono beni soggetti che hanno deciso di aderire al, pari a più della metà del totale delle nuove aperture (53,3%), con un aumento di adesioni di ben il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.A renderlo noto è ilche ha pubblicato i dati dell'Osservatorio sulle partite IVA del primo trimestre del 2019. L'andamento - spiega il documento firmato dal ministero -che ha elevato a 65.000 euro il limite di ricavi per fruire del regime forfetario congiuntamente all'introduzione anche di alcune agevolazioni contributive per coloro che aderiscono.Tali modifiche hanno quindi comportato un duplice effetto: il primo è quello di aver determinato undi partita IVA, il secondo invece ha creato unae a sfavore delle forme societarie. Il 77% delle nuove aperture di partita IVA è stato infatti aperto da persone fisiche, il 18,5% da società di capitali e il 3,5% da società di persone.Rispetto al primo trimestre del 2018, vi è stato un evidente, dovuto alle crescenti adesioni al regime forfetario, mentre le forme societarie hanno sofferto significativi cali. Nel dettaglio queste ultime hanno visto una riduzione del 17,2% per le società di persone e dell'8,5% per le società di capitali.In base alla classificazione per settore produttivo, infine, lerisultano il settore con il, circa il 20,2% del totale, seguito dal commercio con il 17,8% e dalle costruzioni che registrano un 9,1% delle aperture.