MEF, aperte 95.563 nuove partite Iva nel terzo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nelsono state apertecon una flessione delrispetto allo stesso periodo dello scorso anno.La distribuzione per natura giuridica, rende noto un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), mostra che ildelle nuove aperture di partita Iva è stato operato da persone fisiche, ilda società di persone.Le categorie dei "non residenti" e di "altre forme giuridiche" rappresentano complessivamentedel totale delle nuove aperture.Rispetto al terzo trimestre del 2017,ha coinvolto: le persone fisichele società di capitalie principalmente le società di personeSi segnala, invece, un significativo aumento delle aperture da parte di soggetti non residenti.- Riguardo alla ripartizione territoriale, circa il 43% delle nuove aperture è localizzato al- Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia come apprezzabili incrementi di avviamenti siano avvenuti in provincia di- Le diminuzioni più consistenti, invece, si sono registrate in. Il calo di aperture in