(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver affidato a Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale Inv. Banking e UniCredit il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 15 anni BTP, scadenza 1° marzo 2037.



La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato - precisa il Tesoro - e la decisione circa i titoli con scadenza superiore a dieci anni che potrebbero essere offerti nelle aste dei titoli a medio-lungo termine previste per giovedì 14 gennaio terrà conto dell'annuncio odierno.