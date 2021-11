MEF annuncia riapertura via sindacato del bond trentennale in dollari

Martedì 16 Novembre 2021, 15:30







(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato mandato ad un pool di banche - BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG e HSBC Continental Europe - in qualità di Lead Manager per un'operazione sindacata di riapertura del titolo a 30 anni.



Il titolo in questione, denominato in dollari USA in formato SEC-Registered Global, presenta una cedola 3,875% e scadenza 6 maggio 2051 (ISIN US465410CC03). L'emissione sarà effettuata nel prossimo futuro, in base alle condizioni di mercato.



"I proventi derivanti dall'emissione - spiega il Tesoro - potranno essere impiegati dall'emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito".