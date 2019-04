Mef, acquisti tramite Convenzione Consip risultano più vantaggiosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze conduce una r. Tra i risultati più interessanti pubblicati dal report spicca che, anche per l'edizione 2018 dal confronto risalta che glidegli acquisti effettuati direttamente dalle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, salvo qualche eccezione.Le più evidenti riduzioni dei prezzi unitari di acquisto attraverso le Convenzioni Consip rispetto gli acquisti fuori Convenzione riguardano le merceologie aghi e siringhe , con una convenienza fino a 63% in meno per gli aghi a farfalla con dispositivo di sicurezza e fino al 53% in meno per le siringhe con ago con meccanismo di sicurezza, stampanti (fino a -57% per le stampanti di rete formato A4 colore), gli autoveicoli in acquisto che hanno un costo inferiore del 39% per Van derivate da vetture, minifurgoni, veicoli multifunzione trasporto merci e/o persone, telefonia mobile, che raggiunge un prezzo fino fino al -30% per il traffico voce.L'analisi, giunta nel 2018 alla XVI edizione,Questa viene effettuata presso un campione e con una metodologia definiti in collaborazione con l'ISTAT, che cura inoltre l'elaborazione dei dati."I risultati della Rilevazione condotta nell'anno 2018 - si legge in un comunicato del Ministero - evidenziano ancora una volta e molto chiaramente l'efficacia degli strumenti di acquisto e di negoziazione che il MEF mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni attraverso il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione".Interessanti anche le conclusioni relative al, in cui la Consip gestisce l'abilitazione dei fornitori interessati a farvi parte mentre le Amministrazioni effettuano direttamente gli acquisti on-line. A differenza di quanto accade con le Convenzioni, in cui il prezzo di riferimento dei beni/servizi di cui le Amministrazioni si approvvigionano viene definito da Consip in fase di aggiudicazione della gara, nel caso degli acquisti sul MePA ogni contratto viene aggiudicato in piena discrezionalità dell'Amministrazione che effettua l'acquisto.L'analisi è stata sviluppata stimando i prezzi medi di acquisto distinti per gli Ordinativi Diretti di Acquisto, le Richieste di Offerta, e laddove disponibili, anche per le Trattative Dirette e confrontandoli con i prezzi delle acquisizioni effettuate fuori dal MePA.Anche in questo caso si rilevano