MEF, 1 miliardo importo riapertura global bond 30 anni in dollari

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) comunica i risultati della riapertura via sindacato del titolo a 30 anni, denominato in dollari USA, formato SEC-Registered Global. Il titolo, emesso per la prima volta lo scorso 27 aprile 2021, ha scadenza 6 maggio 2051 e tasso cedolare 3,875% pagato in due semestralità (ISIN US465410CC03).

L'importo della riapertura è stato pari a 1 miliardo di dollari. Il titolo è stato collocato al prezzo di 104,966%, corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 3,60% in dollari USA. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 24 novembre 2021.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da tre lead manager, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG e HSBC Continental Europe.

Gli altri Specialisti in titoli di Stato italiani partecipano in qualità di co-lead manager.