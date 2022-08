Meeting di Rimini, è il giorno di Draghi: "Italia ce la farà anche questa volta"

(Teleborsa) -: sono queste le parole scandite a gran voce da quanti hanno accolto il presidente del Consiglio Mario Draghi al suo arrivo al meeting di Rimini. Draghi ha attraversato la sala centrale della fiera di Riminiha detto visibilmente commosso il calore di questo applauso, per la vostra accoglienza. Se vado oltre lacommozione, questo entusiasmo mi colpisce molto nel profondo". Quindi un messaggio ai giovani:di cui sono grato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Parlamento e a tha aggiunto."L'ultima volta al meeting - ha detto Draghi - "eravamo in una fase acuta e dolorosa della pandemia e si provava a riflettere su come ricostruire", con la "necessità di sostenere famiglie e imprese. Dissi di tornare ad una crescita sostenibile""Anche oggi siamo in un momento estremamente complesso per l'Italia e la Ue, con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con il ritorno della guerra e le tensioni su Taiwan. La congiuntura economica è segnata da una profonda incertezza" e l'inflazione "pesa in modo molto gravoso sui, ha detto il Presidente del Consiglio invitando tutti ad andare a votare"Sembravamo avviati verso una ripresa lenta e incerta, a 18 mesi di distanza possiamo dire che non è andata così: gli italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia che sembrava già decisa. Insieme abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande Paese che ha tutto quello che serve per superare le difficoltà che la storia ci mette davanti", ha affermato ripercorrendo i mesi del suo governo."Sono convinto che il prossimo governo, di qualunque colore sarà, riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili:, ha conclusoche ha inviato all'esecutivo che uscirà dalle urne il prossimo 25 settembre unin ottica futura,