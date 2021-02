© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Non ci aspettiamo che la Banca d'Inghilterra annuncimonetaria nel meeting di giovedì. Riteniamo che l'attenzione sarà rivolta ai risultati dei sondaggi sui tassi d'interesse negativi che probabilmente la Banca pubblicherà. A nostro parere è". È quanto affermato daalla vigilia della prima riunione del 2021 della Bank of England (BoE).Secondo l'economista un altro punto importante che sarà esaminato sono lecompresi i dati sulla crescita e l'inflazione, per cui i possibili cambiamenti nella futura crescita del Regno Unito daranno alcuni dettagli sulle conseguenze dell'accordo sulla Brexit, ma anche sull'impatto del terzo lockdown - che è stato prolungato fino a marzo."Attualmente, per la Banca d'Inghilterra, i costi economici della pandemia lasciano cicatrici quasi il 2% del PIL, che è circa la metà delle conseguenze stimate per la Brexit - sottolinea Jung - A breve termine, la, ma possibili proiezioni al rialzo per la fine di quest'anno riveleranno alcuni dettagli sul futuro orientamento politico della Banca".