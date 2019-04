Mediolanum si rafforza a Roma con una nuova sede

Banca Mediolanum rafforza la sua presenza con l'inaugurazione della nuova sede in pieno centro storico e con l'obiettivo di aprire altri quattro uffici nella Capitale nel prossimo biennio. Ennio Doris all'inaugurazione con la sindaca Virginia Raggi e alla presenza di un'ampia rappresentanza del mondo finanziario capitolino, ha ricordato che il gruppo conta nella capitale su oltre 200 family banker che salgono a quasi 400 se si calcola l'intera provincia. Nei nuovi uffici a due passi da piazza di Spagna oltre alle attività bancarie e alla consulenza finanziaria gestita dai private banker e wealth advisor della Banca, sono stati ricavati spazi dedicati a eventi d'arte contemporanea, culturali e di formazione. La prima mostra 'Andy Warhol. L'alchimista degli anni sessantà, aperta al pubblico da oggi resterà allestita fino al prossimo 15 giugno.

L'inaugurazione è stata anche un'occazione per alcune riflessioni per il presidente, Ennio Doris.

I Pir sono stati un'innovazione storica per il mercato finanziario e per le imprese. Abbiamo avuto un economia

troppo bancocentrica. I nuovi provvedimenti vanno nella direzione giusta, vanno verso le piccole imprese, quelle non quotate». Quindi, ha aggoiunto Doris,

spero che queste problematiche tecniche vengano

risolte. Anche questo governo ha capito l'importanza dei piani

individuali di risparmio».

