© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha chiuso il mese di novembre unatotale di Gruppoper 279 milioni ed unaProtezione per 13 milioni."Anche a novembre continuano a riscuotere grande interesse le soluzioni contenitore come MyLife e i servizi di investimento ad ingresso graduale come Double Chance", afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, aggiungendo "con il solido risultato di 273 milioni ine 423 milioni diabbiamo già raggiunto 3,4 miliardi in gestito da inizio anno, principalmente investiti in azionario, e un nuovo record storico per quanto riguarda la raccolta totale pari a 6,6 miliardi"."Prosegue inoltre la crescita a doppia cifra delle erogazioni e delle polizze protezione, portando il totale dei volumi commerciali da inizioanno a 9,5 miliardi", sottolinea.