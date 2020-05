Mediolanum 1° trimestre stabile a 72,2 milioni

(Teleborsa) - Mediolanum ha chiuso il 1° trimestre con un utile netto di 72,2 milioni, in linea con lo stesso periodo del 2019 in seguito alla crisi sanitaria scaturita dalla pandemia del Covid-19.



Il Margine Operativo invece risulta in crescita del 12% a 99,5 milioni ed il Margine di Contribuzione in aumento del 9% a 263,1 milioni, a fronte di un margine di interesse in crescita a 57 milioni e commissioni in aumento a 210,1 milioni.



A dispetto del buon andamento della raccolta netta (3,3 miliardi) - in particolare gestita - la repentina correzione dei mercati a livello globale ha impattato in maniera significativa le masse gestite e la valutazione degli investimenti al fair value. Il totale delle Masse Gestite e Amministrate si attesta a 78.469 milioni, in linea con lo stesso periodo del 2019.



Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 marzo 2020 è pari al 18,8%.