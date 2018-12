Mediobanca, siglato Passo consultazione sul 20,73% del capitale

(Teleborsa) - Mediobanca ha reso noto che il 20 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'Accordo di consultazione tra soci, che non prevede impegni né di blocco né di voto sulle azioni apportate.



L'Accordo riguarda 183.887.317 azioni Mediobanca pari al 20,73% del capitale sociale ed avrà efficacia dal 1 gennaio 2019.



Fra i partecipanti all'Accordo Unicredit con UniCredit con l'8,40% del capitale, Banca Mediolanum con il 3,28% del capitale, Mediolanum Vita allo 0,73%, Schematrentatre al 2,10%, Fininvest al 2%, FIN.PRIV. (di cui sono azionisti FCA, Generali, UnipolSai, TIM, Pirelli & C e Italmobiliare) all'1,62% ed altri con quote inferiori all'1% fra cui i gruppi Gavio, Ferrero e la compagnia Vittoria Assicurazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA