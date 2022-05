Mediobanca sale in borsa dopo promozione Equita

Lunedì 2 Maggio 2022, 14:15







(Teleborsa) - In una giornata difficile per i mercati europei e per Piazza Affari, spicca la performance positiva di Mediobanca, che è uno dei migliori titoli del FTSE MIB. A pesare sull'andamento della banca d'investimento è il fatto che Equita ne abbia aumentato il peso nel proprio portafoglio principale. "Aumentiamo il peso di 60 bps alla luce del suo profilo relativamente più difensivo nel settore finanziario, in vista dei risultati 3Q22 che saranno annunciati il prossimo 11 maggio e che ci aspettiamo supportive, e una valutazione attraente", scrivono gli analisti. Equita mantiene un giudizio Buy con target price a 12,8 euro per azione.



Migliora l'andamento di Mediobanca, che si attesta a 9,67, con un aumento dello 0,58%. Il titolo ha toccato un massimo di 9,79 euro per azione nel corso della seduta. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 9,9 e successiva a 10,48. Supporto a 9,32.