© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il numero uno di Mediobanca,, ha commentato i, definendolied anticipa che l'andamento di margini e commissioni delFacendo un cenno alle numerose "incertezze" di carattere globale, Nagel ha affermato che in uno scenario, caratterizzato da un mercato azionario tonico, uno spread favorevole e un governo stabile,L'Ad ha espressorispetto allesu un possibiledi Piazzetta Cuccia, in seguito all'ingresso di Delfin. "Mediobanca può generare valore nella misura in cui ha unae una struttura diche sonoa quelle di altri s", ha sottolineato Nagel, dicendosi convinto che Delfin sia perfettamente consapevole di questo.