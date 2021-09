Mediobanca, Monge entra nel patto. Salgono Gavio e Lucchini

Giovedì 30 Settembre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Come atteso, si registrano movimenti nell'accordo di consultazione fra i soci Mediobanca, mentre sullo sfondo continua il pressing di Leonardo Del Vecchio, appoggiato da Francesco Caltagirone. L'assemblea dei partecipanti - riunitasi oggi sotto la presidenza di Angelo Casò - ha infatti approvato all'unanimità l'ammissione all'accordo di Monge & C. S.p.A. con 9.667.350 azioni Mediobanca (1,09%) e contestualmente preso atto delle variazioni delle quote di alcuni soci storici.

In particolare, Vittoria Assicurazioni nel corso del mese di giugno ha acquistato e apportato all'accordo 1 milione di azioni, con la partecipazione salita a 2,2 milione di azioni (0,25% del capitale sociale). Il gruppo Gavio, tramite Aurelia S.r.l. nel periodo 8-19 luglio 2021, ha acquistato e apportato all'accordo 1 milione di azioni; la partecipazione di Aurelia è salita pertanto a 4,3 milione di azioni (0,48% del capitale sociale) e quella del gruppo Gavio a 6,9 milione di azioni (0,77%).

Il gruppo Lucchini, il 27 settembre scorso, ha chiesto di apportare ulteriori 1,1 milioni di azioni di proprietà Gilpar S.p.A. (100% famiglia). Parallelamente, Sinpar S.p.A. ha acquistato e apportato 173 mila azioni. La partecipazione del Gruppo Lucchini è pertanto di 4,7 milioni di azioni Mediobanca, pari allo 0,53% del capitale sociale. Angelini Partecipazioni Finanziarie, nel corso del mese di settembre, ha effettuato operazioni di mercato su ulteriori 4 milioni di azioni (0,45%), che non rientrano nell'accordo.

L'assemblea - si legge in una nota - ha inoltre preso atto della disdetta ricevuta da Schematrentatre S.p.A. (Edizione), titolare di 18,6 milioni di azioni (2,1% del capitale sociale), avente efficacia dal prossimo primo gennaio 2022. Per effetto di tale disdetta, salve altre variazioni, la percentuale rappresentata dall'accordo si attesterà a circa il 10% del capitale sociale.