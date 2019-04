Mediobanca, la rete esce dal blackout dopo 24 ore di buio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' di nuovoper una banca italiana con numerosi disservizi per l'utenza. Dopo il caso Bnl, inclusa la banca onlineed i portali di, tornati all'operatività solo questa mattina dopoSubito escluso un attacco hacker, la causa del disservizio sarebbe da rinvenire invece in un, verificatosi alle prime ore di, che ha reso inaccessibile la rete collegata a Mediobanca fatta eccezione per gli sportelli bancomat e le carte di credito che hanno continuato a funzionare.i."Stiamo lavorando per risolvere i problemi tecnici che si stanno verificando sui nostri canali. Ci scusiamo per il disagio", spiegava in un post Chebanca! ieri mattina, rispondendo alle centinaia di segnalazioni furibonde dei clienti. "I problemi tecnici riscontrati su tutti i nostri canali sono in gestione. Vi aggiorneremo non appena l'operatività verrà ripristinata. Nel caso in cui abbiate necessità di bloccare le carte, i contatti sono disponibili su http://update.chebanca.it", scriveva di nuovo la banca online ieri sera sul suo canale Facebook.E luce fu questa mattina di buonora, quando finalmente il messaggio tanto atteso è arrivato: "Tutti i nostri canali hanno ripreso a funzionare regolarmente. Ci scusiamo nuovamente per il disagio".