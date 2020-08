Mediobanca, Ferrero smentisce dialogo con Del Vecchio

(Teleborsa) - Nessun dialogo tra Ferrero e Del Vecchio in merito alla partita Mediobanca. La multinazionale Alba smentisce ogni voce con una nota.



"In merito alle indiscrezioni che circolerebbero e che sono state riportate da Il Sole 24 ore Ferrero smentisce fermamente che vi siano in corso dialoghi di alcun genere con Leonardo del Vecchio a tema azionariato di Mediobanca", sottolinea il gruppo produttore della Nutella.



Del Vecchio, fondatore di Luxottica, questa settimana ha ottenuto il via libera della Banca centrale europea per aumentare la propria partecipazione oltre la soglia del 10%.