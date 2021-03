10 Marzo 2021

(Teleborsa) - La divisione Private di Mediobanca e BlackRock Private Equity Partners hanno lanciato un nuovo fondo chiuso che permetterà a clienti ultra-high-net-worth e istituzionali di avere un accesso ad aziende non quotate internazionali, investendo in partnership con alcuni dei migliori gestori di private equity a livello globale.

Mediobanca BlackRock Co-Investments, questo il nome del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano di tipo chiuso a struttura multicomparto, è stato descritto come la prima iniziativa "custom made" di co-investimenti diretti internazionali dedicati a investitori italiani.

Mediobanca Private Banking, attiva nelle soluzioni di investimento nei mercati privati internazionali con oltre 1 miliardo di asset investiti attraverso fondi e club deal, metterà a disposizione della clientela Private nuove opportunità solitamente riservate ai soli investitori istituzionali. Gli oltre 20 anni di esperienza negli investimenti alternativi di BlackRock, che ha all'attivo 9,7 miliardi di dollari impegnati in oltre 220 co-investimenti diretti su scala globale, verranno messi a disposizione della clientela Private di Mediobanca nella selezione delle migliori aziende.

In particolare, il focus sarà su settori chiave come Healthcare, Technology&Media, Financial Services, Consumer e Industrial Goods&Services e sulle aree geografiche con le migliori prospettive di crescita, come Nord America ed Europa.