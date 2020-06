Mediobanca, Delfin e Del Vecchio chiedono autorizzazione a salire fino al 20%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la holding finanziaria dell'imprenditore marchigiano,con l'aspirazione di incrementare la partecipazione ed arrivare così a controllare non solo l'Istituto di Piazzetta Ciccia, ma anche il suo gioiello, Generali Assicurazioni.Perlomeno in quest'ottica è stata letta laformulata da Delfin e dallo stesso Del Vecchio, per ottenere l'autorizzazione adi Piazzetta Cuccia. L'istanza per l'autorizzazione ad incrementare la partecipazione, in via diretta ed indiretta, sopra l'attuale soglia di sbarramento del 10% è stata depositata venerdì scorso. La proceduta autorizzativa di regolamento dura 60 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica da parte della Banca d'Italia.Delfin e Del Vecchiodi Mediobanca. Gli altri azionisti rilevanti sono il finanziere bretone Vincent Bollorè con una quota di poco superiore al 5% e Banca Mediolanum con il 3,343%.Non si è fatta attendere la reazione della diretta interessata, che ha gelato il patron di Luxottica, lasciando trasparire disappunto. Tutto ruota attorno aled aglidi Mediobanca, mutati dopo che Unicredit ha annunciato il suo disimpegno dall'Istituto. Per Del Vecchio certamente la ratio dell'operazione sta nel realizzare un investimento che garantisca di nuovo un nucleo centrale e coeso nell'azionariato della banca e questo è ciò che tenterà di spiegare alla vigilanza assieme ai suoi advisor.