Mediobanca, Del Vecchio: piano in direzione giusta

(Teleborsa) - "Il piano di Mediobanca presentato dall'Amministratore Delegatopresenta obiettivi sfidanti che vanno nella direzione auspicata da", dichiaraaggiungendo di "apprezzare lo sforzo fatto dal management" e di essere "soddisfatto dei risultati economici raggiunti" dalla banca."Mediobanca e Assicurazioni Generali - prosegue il presidente di Delfin - rappresentano un pezzo strategico del nostro sistema economico e hanno bisogno di stabilità; per questo. All'Italia servono investitori e imprenditori in grado di sviluppare le sue imprese. Sono un imprenditore italiano e il mio percorso testimonia, da sessant'anni e con fatti concreti, il mio amore e l'attaccamento per questo Paese. E' con tale spirito che, sostenuto dalla mia famiglia, ho deciso di realizzare questo investimento in un settore in cui l'Italia deve giocare da protagonista".Leonardo Del Vecchio possiede il 9,889% di Mediobanca (il 9,371% attraverso Delfin) e detiene anche il 4,86% di Generali, di cui Mediobanca è primo azionista con il 13%.