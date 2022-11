Mediobanca con Armundia per evoluzione digitale Divisione Private Banking

(Teleborsa) - Mediobanca ha siglato una, digital company specializzata nella progettazione e fornitura di soluzioni Fintech e Insurtech, per evolvere il modello operativo, distributivo e tecnologico dei servizi di Wealth Management, mettendo a disposizione dei banker della Divisione Private Banking della banca nuovi strumenti.In particolare, sono statiattraverso un'unica piattaforma (Armundia ADV360), scalabile e leggera, in grado di supportare l'operatività dei banker.L'iniziativa si inserisceMediobanca, che si basa su: ibridazione dei modelli di servizio, ridisegno della customer experience, efficientamento e potenziamento dell'offerta al cliente."Sebbene nel nostro segmento di mercato il fattore umano rimanga l'elemento decisivo e distintivo, la nuova piattaforma ci consentirà di gestire con un unico strumento tutti i servizi evoluti di consulenza finanziaria, semplificando l'interazione con i clienti nel rispetto dei livelli di efficienza e riservatezza che da sempre portiamo sul mercato", ha spiegato"Il progetto è un pilastro fondamentale della Digital Agenda di Mediobanca - ha aggiunto- e ci consente di effettuare uno step molto importante per l'innovazione del modello operativo e il consolidamento della posizione di eccellenza che la nostra Divisione Private Banking ha sul mercato".