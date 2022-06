Mediobanca colloca cover bond da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un covered bond denominato in euro con scadenza a 5 anni, per un ammontare complessivo di 500 milioni.

Il covered bond, prezzato al tasso di Mid Swap +43 bps con un rendimento di 2,411%, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino 570 milioni che hanno permesso di raggiungere la size obiettivo di 500 milioni di Euro.

"Nonostante la giornata caratterizzata da elevata volatilità, esacerbata dai dati macroeconomici pubblicati dopo l'apertura dei book", il positivo processo di book-building ha raccolto la partecipazione dei principali investitori italiani ed europei, a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca di emittente a livello continentale.

La transazione odierna "testimonia la costante capacità del Gruppo di avere accesso a canali di raccolta ampi e diversificati anche in contesti, come quello attuale, caratterizzati da elevata incertezza macroeconomica e geopolitica".

Il comparto dei covered bond ha visto volumi record in questa prima parte dell'anno, con emissioni per quasi 120 miliardi di Euro, di cui 2,75 miliardi in Italia, rispetto ai complessivi 98 miliardi di Euro di tutto il 2021.

Mediobanca ha agito in qualità di Joint Bookrunner dell'operazione e di Sole Arranger del Covered Bond Programme.

Fitch ha assegnato rating AA all'emissione.