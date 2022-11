Mediobanca colloca bond Sustainable Senior Preferred da 500 milioni

Lunedì 28 Novembre 2022, 17:45







(Teleborsa) - Mediobanca ha collocato un Sustainable Senior Preferred Bond con durata di sei anni "long" (febbraio 2029) con un'opzione call dopo il quinto anno per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. Si tratta della seconda emissione ESG effettuata dal gruppo dopo l'inaugurale green bond di settembre 2020, e permette di doppiare gli obiettivi del Piano Strategico 2019-23.



Il Sustainable Senior Preferred Bond, prezzato a 99.831 con un rendimento pari al MS+195bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini per oltre 1,7 miliardi di euro che hanno permesso di raggiungere la size obiettivo di 500 milioni di euro. Il prestito garantirà una cedola del 4.625%.



Al collocamento hanno partecipato i principali investitori istituzionali del panorama europeo e la distribuzione è avvenuta per il 74% al di fuori dell'Italia.