Mediobanca, l'utile di CheBanca! cresce del 35%

Mediobanca rende nota la performance di CheBanca! per il primo trimestre dell'esercizio. Nel periodo in questione, che chiude al 30 settembre, la Digital Bank ha registrato un utile netto di 8,5 milioni, in crescita del 34,9%.



Il totale delle masse della clientela ha visto un aumento dell'1,9% rispetto a giugno 2019 raggiungendo i 25,8 miliardi, con un aumento delle componenti di AUM/AUA del 7,1% a 11,1 miliardi.



"Il trimestre appena concluso conferma le potenzialità di crescita della banca. Siamo ai migliori livelli settoriali per raccolta netta di risparmio gestito con circa 0,6 miliardi raccolti e investiti (circa il doppio di un anno fa) e per produzione di mutui con 0,6 miliardi erogati nel trimestre (+50% rispetto un anno fa)", questo il commento dell'Ad GianLuca Sichel.





Al momento il titolo di Mediobanca a Piazza Affari segna un rialzo dello 0,45%. Ultimo aggiornamento: 16:16