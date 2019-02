© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per le medie imprese italiane è stato un 2018 complesso. A dirlo sono i risultati della– nel periodo 2007-2016 con un approfondimento sul periodo 1996-2016 – pubblicata, oggi, daed effettuata su un campione rappresentativo di medie imprese industriali italiane.Dopo aver messo a segno, nel 2017, l'incremento più elevato dal 2011 in termini di fatturato ed esportazioni, lo scorso anno, queste società hanno registrato unaLasupera ancora la quota di quelle che indicano difficoltàmaInoltre, si amplia notevolmente, arrivando a rappresentare circa, la percentuale di medie imprese che ha registrato nel 2018 unarispetto al 2017.anche se le imprese si mostrano confidenti "ma non troppo". In base alle previsioni, entro fine anno, sono attesima è ancora molto consistente laPercentuali che si attestano alconsiderando l', salgono alper quanto riguarda lee arrivano alnel caso dell'A livello generale, le medie imprese familiari hanno rafforzato il proprio peso nella. Il lorodel totale manifatturiero,e l'Tra isi conferma il, che rappresenta ildel loro valore aggiunto, ma emergono anche lae il. Quest'ultimo ha raggiunto la dimensione dell'alimentare e rappresenta una nuova eccellenza italiana.Per quanto riguardail, ma la base produttiva resiste alle sirene della delocalizzazione e resta italiana:, per il, ma ilappareSecondo l'indagine se "le medie imprese avessero beneficiato dal 1996 del minore carico fiscale dell'ultimo anno, avrebbero risparmiato circa, pari alLa relazione evidenzia, inoltre,. Ilè gestito da organi monocratici o da soluzioni consiliari che prevedono un cumulo di cariche con deleghe, quota che scende al 42,7% nelle medie imprese non familiari. E dal rapporto emerge che aprire i board a membri non familiari fa bene: