Medici, firmato nuovo contratto: aumento medio 200 euro al mese

(Teleborsa) - Dopo una lunga attesa, durata ben, è stato siglato all'Aran, l'agenzia per le negoziazioni delle pubbliche amministrazioni, il rinnovo delche interessa circa: "L'ipotesi di rinnovo, relativa al triennio 2016-18 - afferma il Segretario nazionale della Fp Cgil Medici, Andrea Filippi -L'ipotesi di rinnovo è stata firmata da tutti i sindacati medici, tranne la federazione Cimo, Anpo, e Fesmed. Per Filippi si tratta. Infatti, spiega, "sono state premiate le carriere gestionali e professionali ed è stato valorizzato finalmente il lavoro dei giovani neoassunti che prenderanno una retribuzione di posizione minima diUn fatto storico mai accaduto prima. Così come lo è l'aver previsto lacon unaNel "pacchetto" altre interessanti novità: ottenuti- prosegue Filippi - anche per attenuare il forte disagio che i medici vivono nelle gravi carenze di organico. Per questo, sono state aumentate le indennità di guardia notturna da. Inoltre, chi ha più di- "Nonostante le poche risorse a disposizione, abbiamodi tutti i dirigenti del servizio sanitario nazionale,lavoro dei giovani,le carriere,la quota pensionabile, edi chi lavora la notte. Si valorizza così laconclude Filippi.