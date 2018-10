Medici contro la manovra: oggi stop agli straordinari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornate di tensione per il settore sanitario, con, per protestare contro lche sta prendendo forma in queste settimane nei palazzi governativi.I camici bianchi intendono così mostrare il loro disappunto con una forma di astensione dal lavoro un po' particolare,, che nella sanità sopperiscono alla cronica carenza di personale,. L'iniziativa, cui hanno aderito molteplici sigle sindacali, segue ildello scorso 17 ottobre e continuerà con loprevisto il prossimoA proposito del lavoro straordinario, il sindacato Anaao Assomed ricorda che sonoogni anno ai medici, che quindi non si vedono neanche riconosciuta la giusta retribuzione, ed arrivano adal personale medico.I medici lamentano, previsti dal dl Fiscale e attestati a circa un miliardo e 280 milioni, per il Fondo sanitario nazionale. Non tali da poter garantire quelche, anche in vista del prossimo piano quinquennale di pensionamento, sia in grado di assicurare(almeno 3.000 nuovi contratti di formazione specialistica).