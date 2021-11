Medica, balzo al debutto su Euronext Growth Milan

Mercoledì 3 Novembre 2021, 10:45

(Teleborsa) - Medica, gruppo italiano attivo nel settore biomedicale e del MedTech, registra un balzo al debutto su Euronext Growth Milan, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Il titolo, a un'ora e mezza dall'inizio delle negoziazioni, segna un +32% a quota 35,7 euro per azione, rispetto a un prezzo di collocamento di 27 euro per azione, al massimo della forchetta. Poco dopo aver battuto il primo prezzo (alle 9:28), le azioni erano salite fino a 38 euro.

Medica rappresenta la ventiseiesima ammissione da inizio anno su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) e porta a 157 il numero delle società attualmente quotate sul segmento. In fase di collocamento ha raccolto 20,2 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over–allotment l'importo complessivo raccolto sarà di 22,9 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 17,7% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 114 milioni di euro.

"Siamo orgogliosi dell'esito del processo di IPO - aveva commentato Luciano Fecondini, Presidente e CEO di Medica, in occasione della conclusione del processo di collocamento - Grazie al successo della quotazione ci dotiamo delle risorse necessarie a portare avanti progetti sempre più innovativi e di dimensione significativa, e ad accelerare la crescita tramite acquisizioni mirate e sinergiche".

"È di particolare soddisfazione la presenza fra i nuovi azionisti di investitori stranieri a conferma della vocazione internazionale della società - aveva aggiunto - La quotazione su Euronext Growth Milan è un primo step verso una visione ambiziosa e di lungo termine, consapevoli delle nostre potenzialità sia in ambito medicale sia in ambito purificazione dell'acqua".

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)