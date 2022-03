Medica, azionisti di controllo conferiscono quote in nuova holding

Martedì 22 Marzo 2022, 17:30







(Teleborsa) - Medica, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata da novembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha comunicato che gli azionisti Luciano Fecondini e Andrea Bocchi, possessori rispettivamente di 2.426.670 e 948.930 azioni, hanno conferito le loro partecipazioni in una holding di nuova costituzione (Pelmo87 Srl). I due hanno così dato seguito all'impegno sottoscritto nel patto parasociale del 30 settembre 2021 di costituire una holding che sia controllata da Luciano Fecondini e che sia l'azionista di controllo di Medica, "rafforzando ulteriormente la garanzia di un indirizzo unitario e stabile alla società", si legge in una nota.



Conseguentemente Pelmo87 Srl detiene 3.375.600 azioni ordinarie, pari al 79,93% del capitale sociale di Medica. Il restante 20,07% è in mano al mercato. Luciano Fecondini ha il 71,98% della controllante, mentre Andrea Bocchi possiede il 28,11% di essa.







