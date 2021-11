Medica ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 3 novembre

Martedì 2 Novembre 2021, 08:15

Medica, gruppo italiano attivo nel settore biomedicale e del MedTech, ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI dinamiche e competitive. L'inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 3 novembre 2021. Il gruppo modenese, attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola, ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 44,1 milioni di euro (69% all'estero), EBITDA pari a 9,5 milioni di euro e utile netto di 3,8 milioni di euro. , gruppo italiano attivo nel settore biomedicale e del MedTech, ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie su, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI dinamiche e competitive. L'inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì2021. Il gruppo modenese, attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola, ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 44,1 milioni di euro (69% all'estero), EBITDA pari a 9,5 milioni di euro e utile netto di 3,8 milioni di euro. Sono state collocate 847.650 azioni ordinarie (comprensive dell'opzione di overallotment e greenshoe) per un controvalore totale di 22,9 milioni di euro, a fronte di una domanda complessiva superiore a 174 milioni di euro, pari a circa 7,6 volte l'offerta e per circa il 42% da investitori esteri. Il prezzo di collocamento è stato fissato a 27 euro per azione, al massimo della forchetta. La capitalizzazione di mercato a inizio negoziazioni è di 114 milioni di euro, il flottante pari a circa il 20,1% del capitale (assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

"Siamo orgogliosi dell'esito del processo di IPO - ha commentatodi Medica - Grazie al successo della quotazione ci dotiamo delle risorse necessarie a portare avanti progetti sempre più innovativi e di dimensione significativa, e ad accelerare la crescita tramite". "È di particolare soddisfazione la presenza fra i nuovi azionisti anche di investitori stranieri, a conferma della vocazione internazionale della società - ha aggiunto - La quotazione su Euronext Growth Milan è un primo step verso una visione ambiziosa e di lungo termine, consapevoli delle nostre potenzialità sia in ambito medicale sia in ambito purificazione dell'acqua".

Nell'operazione di quotazione in Borsa Milan Medica è assistita da Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking (Global Coordinator & Joint Bookrunner), CFO SIM (Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor), DLA Piper (Studio Legale dell'Emittente), LCA Studio Legale (Studio Legale dei Joint Bookrunner), Epyon (Advisor per la Due Diligence Finanziaria, i Dati Extracontabili e Sistema di Controllo di Gestione), EY (Società di Revisione), Hermes (Business Plan Advisor e Advisor per la Due Diligence Fiscale).

