Medica acquisisce 100% di Slom

Giovedì 1 Settembre 2022, 19:30







(Teleborsa) - Medica, gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech, annuncia di aver acquisito il 100% del capitale di Slom attraverso la sua controllata Tecnoideal.



Luciano Fecondini, fondatore e Presidente di Medica, ha affermato "siamo lieti di annunciare che Slom si unisce al Gruppo Medica mettendo a disposizione le sue competenze meccaniche di precisione in particolare per la divisone Automation. Sono convinto che l'ingresso di Slom genererà delle sinergie sia in termini di riduzione dei costi di lavorazione sia in termini di efficientamento della produzione della divisione Automation".