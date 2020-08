Mediaset, Vivendi rinnova l'invito per un incontro sui piani di sviluppo

(Teleborsa) - La big francese dell'entertainment Vivendi sollecita ancora un incontro con i vertici di Mediaset. Secondo quanto riferito da Reuters, la compagnia francese avrebbe inviato una nuova lettera a Cologno Monzese, chiedendo al management un incontro per discutere di un accordo sui piani di sviluppo internazionale del gruppo italiano.



La lettera ne segue un'altra inviata qualche giorno fa, che era stata commentata da Mediaset pubblicamente. In quell'occasione, la media company italiana si era detta disponibile ad "esaminare proposte concrete" di Vivendi "nell'interesse di tutti gli azionisti", ma aveva rigettato la possibile rinuncia al risarcimento danno per il fallito progetto MFE.



Su questa seconda lettera, per ora, nessun commento è arrivato dalla diretta interessata. © RIPRODUZIONE RISERVATA