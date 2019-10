Mediaset, Vivendi ricorre a Tribunale Milano per sospendere fusione con Mfe. Udienza il 30 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mediaset ha ricevuto da Vivendi il ricorso cautelare con cui il gruppo francese chiede al Tribunale di Milano di sospendere, in via principale, l'esecuzione e l'efficacia della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, dello scorso 4 settembre, sulla fusione del gruppo in Mfe.Nel ricorso si richiede, inoltre, di sospendere, in via di estremo subordine, l'esecuzione e l'efficacia delle predette deliberazioni almeno fino alla conclusione dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e al Tar del Lazio inerenti la Delibera AGCom. Di adottare comunque ogni altro provvedimento idoneo a tutelare la posizione della ricorrente e a impedire condotte delle resistenti che abbiano come oggetto e/o effetto di impedirle l'esercizio dei diritti di partecipazione, voto e qualsiasi ulteriore diritto connesso alle azioni detenute in Mediaset.. Nel corso della medesima udienza verrà discusso anche il ricorso cautelare promosso da Simon Fiduciaria sempre volto a ottenere la sospensione della deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre 2019 avendo il Tribunale disposto la riunione del procedimento con quello promosso da Vivendi.Vivendi - si legge nella nota - ha, invece,che quindi non verrà discusso su richiesta di Vivendi.