Mediaset, Vivendi non molla: continua a lottare contro fusione

(Teleborsa) - Vivendi prosegue nella sua strategia volta ad ostacolare la fusione che ha dato vita a MFE. La compagnia francese ha avviato unacon cui chiede, tra l'altro, un provvedimento che impedisca l'esecuzione della fusione di Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A. in Mediaset Investment N.V..Lo comunica il Biscione in una nota, specificando che l'udienza è stata fissata per ilVenerdì scorso, 10 gennaio 2020, Mediaset ha approvato le modifiche allo statuto MFE nonostante il parere contrario di Vivendi, che ha poi definito "irregolare" l'ok dell'Assemblea spiegando che "il nuovo piano ha ottenuto l'approvazione solo a causa del rifiuto illegale di consentire a Simon Fiduciaria (che detiene il 19,9% del capitale sociale di Mediaset) di votare, basandosi su un'interpretazione della legge italiana sui media che è contraria al Trattato UE. Inoltre il nuovo progetto - prosegue Vivendi - è stato adottato ignorando le procedure di legge italiane relative alle fusioni transfrontaliere, compresi i diritti di recesso per gli azionisti, e ha semplicemente rimosso alcune clausole palesemente abusive, senza modificare i diritti sproporzionati concessi a Fininvest".