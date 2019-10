Mediaset, Vivendi non fermerà progetto società di espansione europea

(Teleborsa) - "Vivendi non fermerà il progetto di espansione europea di Mediaset".



Così in una nota il Gruppo del Biscione commenta la decisione della Corte di Madrid che ha accolto il ricorso dei francesi e sospeso la delibera sulla fusione di Mediaset Espana e Mediaset, volta alla creazione della super holding MFE.



"L'odierna sospensione cautelare della delibera dell'Assemblea degli Azionisti Mediaset Espana verrà immediatamente impugnata con la certezza che nell'appello di merito saranno riconosciuti i vantaggi strategici e operativi ottenibili solo attraverso un'aggregazione societaria guidata da un management unitario e coeso con una visione chiara delle priorità strategiche e del modello di business capace di creare valore per tutti gli azionisti", si legge nella nota.





