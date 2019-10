Mediaset, Vivendi avvia ricorso ad Amsterdam contro fusione MFE

(Teleborsa) - Sembra riaprirsi la diatriba tra Mediaset e Vivendi su MediaForEurope (MFE). La società transalpina guidata da Vincent Bolloré ha avviato una causa legale in Olanda presso il tribunale di Amsterdam "per proteggere il proprio legittimo interesse di azionista di minoranza in relazione alla fusione proposta di Mediaset Italia e Mediaset Spagna nel veicolo olandese MediaForEurope", dichiara un portavoce del gruppo francese.



Vivendi sembra dunque aver cambiato idea sulla fusione, dopo aver ritirato il 15 ottobre scorso all'ultimo momento la causa intentata ad Amsterdam. © RIPRODUZIONE RISERVATA