Mediaset: Vivendi, appello contro decisione Tribunale Amsterdam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Vivendi ha preso atto della decisione odierna della corte di Amsterdam nel procedimento cautelare e presenterà un appello contro questa decisione dal momento che se il piano di fusione di Mediaset andasse avanti, porterà ad un danno sproporzionato per tutti gli azionisti di minoranza. Lo afferma un portavoce del gruppo francese in seguito alla decisione di rigettare il ricorso di urgenza di Vivendi che chiedeva di bloccare la nascita della holding MFE.La Corte - aggiunge il portavoce - ha deciso che non è stato possibile condurre una discussione completa poiché Mediaset ha presentato una nuova proposta di fusione pochi giorni fa, che deve prima essere esaminata da un notaio. Se il notaio dovesse decidere che la fusione può andare avanti, la Corte ha stabilito che Vivendi può presentare una nuova richiesta di provvedimenti provvisori.Nel frattempo,fino a quando non verrà presa una decisione nel merito in estate, conclude il portavoce di Vivendi.