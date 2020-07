Mediaset, vittoria di Vivendi in Spagna. Sospeso progetto Mfe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Respinto dalla dallail. Una decisione, quella del tribunale spagnolo, che conferma lasegnando un punto a favore per il– difeso dadi– nell'ormai eterna battaglia conAl centro vi è la fusione per incorporazione di Mediaset e Mediaset Espana nella olandese. Operazione già bloccata dal tribunale l'ottobre scorso e che, attualmente, rimane congelata fino a dopo l'estate.In seguito alla richiesta di Vivendi di bloccare la nascita della holding europea dei contenuti, il gruppo della famiglia Berlusconi era corso ai ripari modificando loin chiave più favorevole a tutti gli investitori e avviando il ricorso. Intervento che, tuttavia, non è stato sufficiente ad ottenere l'approvazione dei giudici spagnoli.Secondo la società di Cologno Monzese la richiesta legale di Vivendi accolta dal tribunale di Madrid "ha causato un grave danno a Mediaset, alla controllata spagnola Mediaset Espana, a tutti gli azionisti delle due società oltre che a tutto il sistema televisivo europeo". Pertanto, sottolineando che "la nascita di nuovo broadcaster paneuropeo è oggettivamente resa sempre più indispensabile dal nuovo scenario economico,. Mediaset ha definito l'azione legale spagnola "solo una manovra dilatoria" e un "tentativo strumentale di bloccare la strada all'unione delle forze di importanti player tv internazionali". A supporto di tali affermazioni la società cita la "scelta effettuata da Vivendi di acquistare in extremis solo l'1% delle azioni di Mediaset Espana e di averlo fatto con intenti pretestuosi solo dopo l'annuncio del progetto di fusione che ha poi subito contestato".Non si è fatta attendere la"Il nostro unico obiettivo – ha spiegato un portavoce di Vivendi – è sempre stato, e lo è ancora, difendere l'interesse di tutti gli azionisti di minoranza coinvolti dalla fusione. Non è desiderio di Vivendi fermare qualsiasi possibile sviluppo del sistema televisivo europeo. Naturalmente, Vivendi è ancora disponibile a costruire un rapporto sostenibile con Mediaset".