Mediaset, vinta la causa contro la piattaforma online Dailymotion

(Teleborsa) - Giornata di festeggiamenti in casa Mediaset che vince la battaglia legale intrapresa contro. Il portale francese è stato infatti codi Cologno Monzesedal 2006, sul proprio sito senza l'autorizzazione dell'operatore televisivo italiano.Ad ordinarlo il Tribunale di Roma che ha rimarcato la consapevolezza di Dailymotion nell'attuare tale azione e di conseguenza ha anche imposto unaIl giudice, oltre ad imporre il pagamento di quasi 100mila euro di spese processuali, ricorda inoltre al colosso d'oltralpe che la sanzione avrà valore in automatico anche nel caso di eventuali futuri caricamenti sulla piattaforma del materiale Mediaset non autorizzato.La sentenza, secondo Mediaset, arrivata ad un risultato dopo un, risulta essenziale per tutte le aziende editoriali e audiovisive italiane. Questa pone unache si trovano spesso ad ignorare la legge. A dimostrazione di tale evidenza, Mediaset cita proprio l'esempio vissuto con Dailymotion contro cui, prima di arrivare al processo, non avevano fatto presa una serie infinita di diffide, iniziate dal 2010 e sempre ignorate.I risultati risultano essere stati claudicanti ancheche risale al 2012, e che solo oggi vede l'epilogo. Nel frattempo i. Tanto da portare Mediaset ad avviare successivamenteche ad oggi, i cui esiti si attendono a breve, potrebbero portare ad ottenere unAl momento leMediaset hanno chiuso la giornata a piazza affari con